Çağdaş Hekimler İzmir'de toplandı

Geçtiğimiz İzmir Tabip Odası seçimleri öncesi yayınladıkları bir manifestoyla kuruluşunu ilan eden İzmir Çağdaş Hekim grubu, "Çağdaş Hekim Gözüyle TTB Süreci" konulu bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya Manisa Tabip Odası yöneticisi ve Aydın Tabip Odası üyesi hekimler, Genel Sağlık İş Sendikası, Hekim Birliği Sendikası, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, İzmir Aile Hekimleri Derneği yöneticisi temsilciler de katılarak görüşlerini dile getirdiler.

Çağdaş Hekim grubu adına toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Dr. Özge Atacan, Çağdaş Hekim'in öncelikle olgunlaşmış bir fikir olduğunu, bu fikrin geçmişinin farklı mücadele deneyimlerinden edindikleri ortak bir yön duygusuna sahip birkaç mücadele kuşağının arayışına denk düştüğünü belirterek, "Bu yön duygusunun şekillendiği ortak ilke ve değerlerin ete kemiğe bürünmesiyle Çağdaş Hekim ortaya çıkmıştır. Meslek örgütümüzün mücadele tarihinden süzülen ve toplumsal kimliğini oluşturan toplumcu/kamucu, akıl ve bilimden yana, cumhuriyetçi ilke ve değerlerini yeniden ayağa kaldıracağız, meslek örgütümüzün üzerine düşen liberal kimlikçi gölgeyi mutlaka aşacağız" diye konuştu.

Ardından söz alan Aydın Tabip Odası üyesi Dr. Sibel Yeniocak ise Çağdaş Hekim grubuyla aynı kaygılarla Aydın'da da bir oluşum içerisine girdiklerini belirterek "Yaklaşık 20 yıldır Aydın Tabip Odası'nda hüküm süren saltanatın karşısına çıktık ve çok az farkla kaybettik. Bugün aramızda benim kızım da var. Kendisi intörn doktor. Bir ara yurtdışına çıkmayı düşünüyordu. Biz genç hekimlere umut olmak zorundayız. Hekimlik mesleği kaybederse halk kaybeder" şeklinde konuştu.

İzmir Aile Hekimleri Derneği adına söz alan dernek başkanı Dr. Muteber Çolak "TTB’nin yapması gereken eylem, avukat desteği türünden görevleri sendikalar ve dernekler yapıyor. AHEF ve TTB arasında ilginç bir biçimde AHEF’i TTB’nin aile hekimliği koluna denk görmek gibi bir eğilim var. Aile hekimleri şiddet, cari gider, güvenlik gibi sorunlarda kendilerini yalnız hissediyor. TTB sözleşmesi yenilenmeyen aile hekimleri, cari giderler ve benzeri konularda aile hekimlerine destek vermiyor" diye konuştu.

Genel Sağlık İş Sendikası İzmir Şube Yönetiminden Ali Kemal Akgül ise "Şu anda sağlık işkolunda 53 sendika var. Genel Sağlık-İş (GSİ) kamucu sağlık anlayışını halen sürdüren unsurlar barındırıyor. GSİ, Türkiye’de kamuda en çok dava açan ve kazanan sendikadır. Biz sağlık emekçileri aynı çatı altında 4A, 4B, 4C, 4D olarak ayrışmış durumdayız. Biz güçlü bir TTB isteriz ki hekimlik mesleğinin itibarı bu ülkede tartışılmasın. Oda oda olarak görevini yaparsa sendika da sendika görevini yapabilir" diye konuştu.

Hekim Birliği Sendikası adına söz alan Dr. Devrim Dölek Çetinkaya ise "Yazın yapılan zamlarla maaşlarımızda iyileştirme yapıldı. Ancak bu zamlar havuç görevi gördü. Hekimlerin bu arenada daha bilinçli biçimde örgütlenmesi gerekiyor. TTB bizim ana örgütümüzdür, kutsal yapımızdır. Bizim Hekim Birliği Sendikası olarak TTB ile köprü kurmamız gerekiyor. Hekimler nitelikli eğitim alamıyor, bu böyle silsile biçiminde gidiyor. Bunu hep birlikte çözmeliyiz" dedi.

Birlik ve Dayanışma Sendikası 2 No'lu Şube yöneticisi Seval Sakarya ise sağlık alanındaki sendika ve meslek örgütlerinin birlikte mücadelesinin önemine değinerek Birlik ve Dayanışma Sendikası'nın bu konudaki hassasiyetini dile getirdi.

Toplantının ikinci kısmı alandaki sorunların paylaşıldığı ve bu sorunlara dair TTB'nin yaklaşımının tartışıldığı forum şeklinde devam etti. Toplantı örgütlülüğün yaygınlaştırılması ve derinleştirilmesi amacıyla bir çalıştay düzenlenmesi planlanarak son buldu.