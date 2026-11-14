Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 5 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 4 gün önce bir açıklama yaparak 14 Ekim'de kayyım atanan Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturmada 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurmuştu.

Savcılık, gözaltına alınıp Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülen 8 kişiden 6 kişi hakkında tutuklama, 2 kişi hakkında da adli kontrol istedi.

Sulh Ceza Hakimliği ise eski İzmir Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Ramazan Tezcan'ın da arasında bulunduğu 5 kişinin tutuklanmasına karar verdi. 3 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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