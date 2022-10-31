Cadılar bayramında Nazi kıyafeti giyince kovuldu

ABD New York'ta bulunan Fanelli isimli bara giren Nazi üniformalı bir adam, müşterilerden ve mekanın sahibinden gelen tepkiler üzerine mekandan kovuldu.

Geçen Cumartesi günü kent genelinde kostümlü Cadılar Bayramı kutlamalarının yapıldığı gün yaşanan olayda, Nazi üniformalı adamın gülümseyerek bara girdiği ve bir şeyler sipariş etmek istediği görüldü.

Üniformayı gören bir kadın müşteri, "Senin sorunun ne?" diyerek tepki gösterdi. Adam ayrıca, "Burayı terk et" diyen bar sahibine küfür edince diğer müşteriler tarafından "Dayak yemek mi istiyorsun?", "Senin iyiliğin için" ifadeleriyle bardan atıldı.

Bar çalışanlarından biri, adamı daha önce hiç görmediklerini söyledi. Olayın sosyal medyada yayılan videosu ise 1.8 milyondan fazla görüntülenme aldı.