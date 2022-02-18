Caddenin ismi Oğuzhan Asiltürk olarak değişti, mahalleli tepki gösterdi

Ankara'da Yukarı Bahçelievler Mahellesi'ne bağlı 54. Cadde'nin ismi, "Oğuzhan Asiltürk Caddesi" olarak değiştirildi. Oğuzhan Asiltürk geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Saadet Partili Asiltürk son dönemde partisini Cumhur İttifakı'na katma çalışmalarıyla hatırlanıyor.

Mahalle sakinlerinin haberi ya da önerisi olmaksızın yapılan değişikliğe tepkiler gelirken, birçok yurttaş caddedeki isim değişikliğini tesadüfen öğrendiklerini ifade etti.

'Cadde isminin sürekli değişmesinden rahatsızız'

Bahçelievler mahallesi sakinlerinin tepki verdikleri bir diğer konu da mahallede muhtelif zamanlarda değişen cadde ve sokak isimleri. Mahalleli bugün birçok sokağın resmi adını değil, bildikleri eski adını kullanıyor.

Bahçelievler Derneği de bir açıklama yaparak değişikliğe itiraz etti. Dernek yaptığı açıklamada: "Bizler Bahçelievler Derneği üyeleri olarak yıllardır yürüttüğümüz eski cadde ve sokak isimlerinin yeniden eski haline döndürülmesi gayretlerimizin bugün bir darbe daha aldığını öğrendik. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 6. Caddemizin adını 54.Cadde yapmıştı, bugün de caddenin adını 'Oğuzhan Asiltürk' yaptı. Semtimizde kimseye sorulmadan yapılan bu değişikliği kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.