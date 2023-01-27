Cadde TV'de istifa dalgası

AZE Medya Grubu bünyesindeki Cadde TV'de istifalar peş peşe geldi. Medyaradar'da yer alan habere göre, Cadde TV Genel Yayın Yönetmeni Serdar Akinan'ın yanı sıra Haber Müdürü Zübeyde Sarı, Haber Koordinatörü Olcay Aydilek, muhabirler ile Yayın Kurulu Üyeleri Prof. Bülent Çaplı, Nur Batur, sosyal medya ekibi ve ekran yüzleri istifa etti.

İddialara göre 'herkesin 15 gün ücretsiz izne çıkarılmak istenmesi ve yayının bant yayına döndürülmesi' isteği istifaların nedeni oldu.

İstifa kararlarının ardından Yayın Kurulu Başkanı Mustafa Balbay'ın, durumu değerlendirecekleri ve yayını ayakta tutmaya çalışacaklarını söylediği aktarıldı.