Çad seçimleri iki yıl erteledi

Nisan 2021'de, uzun süredir iktidarda olan Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby'nin cephede silahlı çatışmaya girip ölümesinden sonra kurulan Çad Ulusal Uzlaşma Diyaloğu Forumu, seçimlerin iki yıl ertelenmesine karar verdi.

Deby'nin ölümünün ardından ülkeyi 18 ay boyunca seçimlere kadar yönetmek üzere İdriss Deby'nin oğlu General Mahamat İdriss Deby'nin başkanlığındaki 15 generalden oluşan Geçici Askeri Konsey kurulmuştu.

Çoğu muhalefet üyesi, üç kilit silahlı isyancı grup ve sivil toplum örgütünden ikisi tarafından boykot edilen Çad Ulusal Uzlaşma Diyaloğu Forumu'nun delegeleri, Mahamat İdriss Deby Itno'nun yalnızca geçici Cumhurbaşkanı olarak devam etmesine değil, aynı zamanda seçimlerde aday olmasına da onay verdi.

20 Nisan 2021'de, 1990'dan beri iktidarda olan Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby, Değişim Cephesi ve Uyum (FACT) isyancılarıyla çıkan çatışmalarda aldığı yaralardan ötürü ölmüştü. Ölümünden sonra, ülke ordusu, 37 yaşındaki oğlu General Mahamat Idriss Deby Itno başkanlığındaki 15 generalden oluşan bir yönetici olan Askeri Geçiş Konseyi'ni kurdu.

Askeri Geçiş Konseyi'nin kuruluşu esnasında, kurumun seçimlerin gerçekleşmesine kadar 18 ay iktidarda kalacağı söylenmişti.

Askeri Geçiş Konseyi ve silahlı muhalefet hareketleri 8 Ağustos 2022'de Katar'ın başkenti Doha'da bir barış anlaşması imzaladıklarında, seçimlerin düzenlenmesinin önünü açacak kapsayıcı ulusal diyalogta uzlaştılar.