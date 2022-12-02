'ByLock' kullanıcısı eski müdür yardımcısı tutuklandı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın "FETÖ/PDY"ye yönelik başlattığı soruşturma kapsamında "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

DHA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 2016'da memurluktan ihraç edilen Aile ve Sosyal Hizmetler eski İl Müdür Yardımcısı Akın Sönmez ile ev kadını F.P. (36), satış elemanı N.D. (32) ile memur S.O. (32) gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sönmez tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.