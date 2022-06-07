Büyükşen cinayeti iddianamesi kabul edildi

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, maktul Metin Büyükşen'in oğlu ve geliniyle "mehir" anlaşmazlığından kaynaklandığı zannıyla soruşturmanın başlatıldığı, süreç içinde elde edilen delillerin tutuklular Ertuğrul Ç, Abdullah B. ve Esra T'yi işaret ettiği, "Hüseyin K. ve ailesine yönelik bir saldırı amaçlanırken katil zanlısının yanlışlıkla maktullerin evine girmiş olabileceği" yönündeki bilgiler üzerine soruşturmanın genişletildiği aktarıldı.

İddianamede ifadelerine yer verilen Hüseyin K. evliyken azmettirici olduğu iddia edilen Esra T. ile ilişki yaşadığını, ilişkinin duyulması ve ailesinin karşı çıkması üzerine Esra T. ile görüşmeyi kestiğini anlattı. Hüseyin K, "Esra T'nin gerek Konya merkezdeki gerekse İsmil'deki evime gelerek araştırma yapması, aşırı şekilde bana takıntılı olması, bu saplantıya rağmen olay gününden sonra beni bir daha aramaması, yaşadığı çevrede böyle bir olayı yaptırtabileceği çok sayıda insan olmasından dolayı, eylemin ben ve aileme yönelik yapılacakken yanlışlıkla Metin ve Necla Büyükşen'e yapılmış olabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Hastane raporları incelendi

Esra T'nin tanık olarak ifadesine başvurulan arkadaşı İ.D. de Esra T'nin, "iyi giden ilişkilerinin Hüseyin'in ailesi tarafından bozulduğu, Hüseyin'in ailesinin ilişkiyi bozmak için büyü yaptığı" yönünde ifadeleri olduğunu, ayrılık sonrası Abdullah B. ile ilişki yaşasa da psikolojisinin normalleşmediğini söylediğini aktardı.

İddianamede Esra T'nin gittiği hastanenin psikiyatri bölümünden temin edilen raporların incelendiği belirtilerek "Esra T'nin, ailesinin telkinleri üzerine Hüseyin K'nin kendisini terk etmesini psikolojik olarak kaldıramadığı, bu durumu saplantı haline getirdiği değerlendirilmiştir." ifadesine yer verildi.

İki aile ve iki ev arasındaki benzerlikler incelendi

İddianamede, Hüseyin K'nin ailesinin evi ile Büyükşen çiftinin evi arasındaki benzerlikler fotoğraflarla ortaya konularak "Her iki evin de içinde ağaçların ve müştemilatın bulunduğu, bahçe kapılarının mavi renk olduğu, evin, müştemilatın ve ağaçların bahçe içindeki konumlarının birbirleriyle aynı olduğu tespit edilmiştir. Metin ve Necla Büyükşen ile Mustafa ve Muradiye K'nin birbirlerine yaş ve fizik olarak benzedikleri, Metin Büyükşen'e ait araçla Hüseyin K'nin iş yerinde kullandığı aracın renk, model ve tip olarak benzediği tespit edilmiştir." değerlendirmesi yapıldı.

Esra T. ve diğer azmettirici olduğu iddia edilen Abdullah B. arasındaki telefon görüşmelerinin de incelendiği kaydedilen iddianamede, görüşmelerde bu kişilerin jandarma ekiplerince soruşturulduklarını öğrenince yaşadıkları tedirginliğin hissedildiği bildirildi.

İddianamede, "Husumet beslenen şahıslarla maktuller arasındaki fiziki benzerlik ile yine bu şahıslarla maktullerin evleri ve araçları arasındaki benzerlik, silahlı saldırının asıl hedefinin maktuller değil de bu şahıslar olduğu yönündeki gerçeği ortaya koymaktadır." tespitinde bulunuldu.

İstenen cezalar

Abdullah B. ve Esra T. hakkında "tasarlayarak adam öldürmeye azmettirme", Ertuğrul Ç. hakkında ise "tasarlayarak adam öldürme" suçlamasıyla 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İddia makamı evi katil zanlısına tarif eden Zekeriya O. hakkında "tasarlayarak adam öldürmeye yardım etme" suçlamasıyla 2 kez 20 yıla kadar hapis cezası istedi.

İddianamede sanıklar hakkında "nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ne olmuştu?

Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de evlerinde maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.

Olayla ilgili Esra T, Abdullah B, Mustafa O, Zekeriya O, Afgan uyruklu A.U. tutuklanmış, bir süre sonra A.U. ile Zekeriya O. adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Tutuklu sanıklardan Mustafa O. ise cezaevinde rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Son olarak, olayda tetiği çektiği iddia edilen katil zanlısı Ertuğrul Ç. de 22 Nisan'da yakalanmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.