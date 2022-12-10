Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, atamaların 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Atama ve merkeze alma kararları şöyle:

Cibuti Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Salim Levent Şahinkaya, Arjantin Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Şefik Vural Altay, Ürdün Haşimi Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi İsmail Aramaz, Norveç Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Fazlı Çorman, Peru Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Rıza Özcoşkun, Litvanya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Gökhan Turan, Lüksemburg Büyük Dükalığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Fazilet Dağcı Çığlık, Botsvana Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Meltem Büyükkarakaş, Senegal Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Kavas, Malta Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Kerem Ahmet Kıratlı, Benin Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Kemal Onur Özçeri, Yunanistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Burak Özügergin, Umman Sultanlığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ayşe Sözen Usluer, Uganda Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Fikret Kerem Alp, Ruanda Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Burcu Çevik, Avustralya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Korhan Karakoç, merkeze alındı.

Cibuti Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Gelişen 8 Ülke Genel Müdür Yardımcısı Cenk Uraz, Arjantin Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Küresel ve İnsani Konular Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Ömür Budak, Ürdün Haşimi Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Suriye Genel Müdür Yardımcısı Erdem Ozan, Norveç Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Gülin Dinç, Peru Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Teftiş Kurulu Üyesi Serra Kaleli, Litvanya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Küresel ve İnsani Çalışmalar Genel Müdür Yardımcısı Görkem Barış Tantekin, Lüksemburg Büyük Dükalığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Andlaşmalar Genel Müdürü Engin Yürür, Botsvana Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet İdem Akay, Senegal Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Hatice Nur Sağman, Malta Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Dış Politika Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcısı Erdeniz Şen, Benin Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcısı Mesut Koç, Yunanistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Çağatay Erciyes, Umman Sultanlığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Muhammet Hekimoğlu, Uganda Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Doğu Afrika Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Ak, Ruanda Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Aslan Alper Yüksel, Avustralya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Güney Asya Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Gezer, atandı.