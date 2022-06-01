Büyükçekmece’deki kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüs durağına daldığı kazada yaralananlardan 14 yaşındaki Mehmet Alp Güney yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

İstanbul Büyükçekmece'de otomobilin çok sayıda lise öğrencisinin beklediği İETT otobüs durağına daldığı kazada bir öğrenci yaşamını yitirmiş, 15 kişi yaralanmıştı. 14 yaşındaki bir çocuk da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

E-5 Karayolu Kumburgaz mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana gelen kazada, 30 yaşındaki S.T. idaresindeki 09 HK 225 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İETT otobüs durağına dalmış, kazada 1 kişi hayatını kaybederken 15 kişi de yaralanmıştı.

Kaza sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Alp Güney'in (14), hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. 

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Otomobil otobüs durağına daldı: Bir kişi yaşamını yitirdi, 15 yaralı