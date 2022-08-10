Büyükçekmece'de yangın çıkan halı saha deposunda 'ceset' bulundu

İstanbul Büyükçekmece'deki 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan bir halı sahanın depo olarak kullanılan kısmında dün 15.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın söndürüldü. İnceleme yapmak üzere içeri giren ekipler, yanmış bir cesetle karşılaştı.

DHA'nın haberine göre ceset ihbarı üzerine olay yeri inceleme ekipleri de gelerek inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucunda üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin polisin araştırması sürerken, cesedin halı saha ile ilgisi olmayan birine ait olduğu belirlendi.