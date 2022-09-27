Büyükçekmece Adliyesi'nin ek hizmet binasında yangın

İstanbul'da Büyükçekmece Adliyesi'nin 19 Mayıs Mahallesi'ndeki ek hizmet binasının bahçesinde saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Bahçede bulunan jeneratörde başlayan yangın atık kağıtlara sıçradı.

DHA'nın haberine göre yükselen dumanı fark eden adliye çalışanları binayı tahliye ederken, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Yangın çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.