Büyükada Rum Yetimhanesi'nde restorasyon projesine onay çıktı

İstanbul’un hafızasını yüz yılı aşkın bir süredir muhafaza eden Büyükada Rum Yetimhanesi için 2 yıl önce restorasyon hazırlıkları başlamıştı.

1964 yılında gerginleşen Kıbrıs olaylarının ardından boşaltılan yetimhane kaderine terk edilmiş halde duruyordu. Birçok İstanbullu'nun "kurtarın" çağrısında bulunduğu tarihi ahşap yapı için 2 yıl önce başlatılan çalışmalar nihayet buldu.

57 yıldır çürümeye terk edilen yetimhanenin okul binası için Anıtlar Kurulu'ndan restorasyon onayı çıktı.

Proje Sorumlusu Laki Vingas, kurul kararını Gerçek Gündem'den Melike Çapan'a değerlendirdi.

Vingas, "Sistematik olarak 2 yıldır çalışmalara devam ediyoruz. Okul binası daha küçük olduğu için ona öncelik verdik. Önce röleve restitüsyon onaylandı, bugün de restorasyon projesi onaylandı" dedi.

Vingas şöyle devam etti:

"Bu konuda mimarlarımız, Anıtlar Kurulu yetkilileriyle birlikte çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Beş kişilik bir bilim kurulu oluşturduk. Akademik ortamda yetkin hocalarımız var. Çok sistematik ve bilimsel bir çalışma içindeyiz. Bu restorasyon projesinin onaylanması bize yeni bir boyut kazandırıyor. Artık uygulamaya geçme süreci başlıyor. Bugün restorasyon onaylandı ve hemen ardından çağrı şartnamesinin hazırlanması için görüştük. Bu sürece gelmek bizi heyecanlandırdı. Artık kamuoyunun önüne elle tutulur bir neticeyle çıkmak istiyorduk."

'Yıl sonuna kadar restorasyona başlayabiliriz'

Vingas, yetimhane projesinde Kültür Bakanlığı'nın ve yerel makaların desteğinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Ana binanın da çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Vingas, restitüsyon çalışmalarının tamamlandığını ifade etti.

Ana binanın da acil önlemlerle ilgili çalışmalarını tamamladıklarını söyleyen Vingas, yakında Anıtlar Kurulu'na bu çalışmayı da sunacaklarını dile getirdi.

Restorasyon konusunda finans kaynağına ihtiyaç duyacaklarını belirten Vingas, "Bugüne kadar öz kaynaklarımızla yaptık her şeyi ama şu anda finans kaynaklarına açılmamız gerekiyor. Onun için de elle tutulur bir dosyaya ihtiyacımız vardı. Bundan sonra hem finans çalışmaları başlayacak hem hukuki alt yapısı hem de uygulama başlayacak. Önümüzde çok önemli bir yönetim-yönetişim süreci var. O yüzden çok heyecanlıyız" dedi.

Vingas yıl sonuna kadar restorasyon başlayabileceklerini ifade etti.