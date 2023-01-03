Büyük Manavgat yangınında 14 yaşındaki sanığa 7 yıl hapis

Antalya Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de başlayıp, 10'uncu gününde söndürülbilen Türkiye Cumhuriyeti'nin 'en büyük orman yangını' olarak tarihe geçen büyük Manavgat yangını Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçeleri sınırlarındaki ormanlara da sıçramıştı. Yangında 7 kişi yaşamını yitirdi, 60 bin hektar alan yandı, 2 binin üzerinde ev, iş yeri, depo ve ahır da zarar gördü. Kavaklı Mahallesi'nde 28 Temmuz günü başlayıp, 4 hektar orman, çok sayıda ev ve iş yerinin zarar gördüğü yangını çıkardığı belirlenen M.A.T. ile azmettirici olmakla suçlanan C.Y. gözaltına alındı. C.Y. çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken, M.A.T. devlet yurduna yerleştirildi.

DHA'nın haberine göre, yangınla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuksuz sanık M.A.T. hakkında 'kasten orman yakmak' ve 'olası kastla mala zarar vermek' suçlarından 7 yıl 1 ay hapis, 6 bin 667 gün adli para cezası, tutuklu sanık C.Y. hakkında ise aynı suçların yanı sıra azmettirici olduğu gerekçesiyle 14 yıl 1 ay 20 gün hapis ve 13 bin 333 gün adli para cezası talep edildi.

Mahkeme heyeti, M.A.T.'yi 'kasten orman yakma' ve 'olası kastla mala zarar verme' suçundan 7 yıl hapisle cezalandırdı. M.A.T.'ye ayrıca 120 bin TL adli para cezası verildi. Mahkeme, dava kapsamında 4 ay tutuklu kalan C.Y.'nin ise beraatına hükmetti. Mahkeme kararında C.Y.'nin tutuklulukta geçirdiği süreye karşı tazminat davası açabileceği de belirtildi.

Gerekçeli kararın tebliğ edilmesinin ardından hapis ve para cezası alan M.A.T.'nin avukatı Serhat Altuğ tarafından Antalya Bölge İdare Mahkemesi'nde istinaf başvurusu yapıldı. Başvuruda, mahkeme kararının yasaya ve usule aykırı olduğu belirtilerek, kaldırılması talep edildi.