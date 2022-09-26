Büyük kongre tarihi belli oldu: Zafer Partisi seçime girebilecek mi?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin 1. olağanüstü büyük kongresinin tarihini duyurdu.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"2 Ekim 2022’de saat 13.00’de Ankara ATO Kongre Salonunda gerçekleştireceğimiz 1. Olağanüstü Büyük Kongremizde bütün yurttaşlarımızı yanımızda görmek isteriz. ZAFER YAKIN, MEŞALELERİ YAKIN…."

Seçime girebilecekler mi?

Mevzuata göre 41 ilde teşkilatlanmalarını tamamlayan partilerin ayrıca büyük kongrelerini yapmış olmaları ve bunun üzerinden 6 ay geçmiş olması şartı aranıyor. Zafer Partisi 2 Ekim'de yapacağı büyük kongre ile şayet bir erken seçim olmazsa seçime girme yeterliliğini kazanmış oluyor.