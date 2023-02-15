Bütçede ibre tersine döndü: Ocak'ta 32 milyar TL açık verildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Merkezi Yönetim Bütçesi ocakta 32,2 milyar lira açık verdi. Bütçe, geçen yıl ocak ayında 30,4 milyar lira fazla vermişti.

Bütçe giderleri ocakta yıllık yüzde 120 artışla 321 milyar TL oldu. Bütçe gelirleri ise ocakta yıllık yüzde 64 artışla 289,1 milyar TL oldu. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 5,2 iken 2023 yılında yüzde 7,2 oldu.

Giderler katlandı

Faiz harcamaları 21,3 milyar TL, faiz hariç harcamalar ise 299,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 127,7 oranında artmış oldu.

Merkezi yönetim faiz dışı dengesi ise ocakta 10,9 milyar TL açık verdi. Ayrıca ocakta bütçeden BOTAŞ’a 16 milyar TL transfer yapıldı.

KKM 94 milyar lirayı gördü

Kur korumalı mevduat sahiplerine merkezi bütçeden ödenen miktar ocakta 1,5 milyar TL oldu. Böylece KKM’nin toplam maliyeti 94 milyar TL’ye çıktı.