Bütçe görüşmelerinde neler yaşandı?: 'Putin ödül mamanı verdi mi senin?' 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinden bu yana AKP Genel Başkanı sıfatını da taşıyan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bütçe görüşmelerine katılmıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli ise bütçe görüşmelerini baştan sona izlemesine karşın, uzun yıllardır bütçe üzerinde söz almıyor.

O nedenle, son dört yıldır olduğu gibi bu yıl da Genel Kurul’daki görüşmelerde lider düzeyinde konuşan isimler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan oldu.

Bütçe sunumu yapan Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'la CHP Grup Başkanvekilleri arasında sert diyaloglar yaşandı.

Meclis tutanaklarına da yansıyan o diyaloglar şu şekilde:

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Biz senin gibi Putin'den talimat almıyoruz Beyefendi! Putin'den talimat alan adamsın sen!

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY (Devamla) - Öncelikle konuya en geniş açıdan bakınca ülkemizin ihtiyaç duyduğu büyük kaynak gerektiren ve yatırım süresi uzun olan altyapı yatırımları öncelik verilmesi gereken alanların başında gelmektedir.

ALİ ÖZTUNÇ (Kahramanmaraş) - Sisi mi söyletti, Sisi mi? Sisi'den mi alıyorsun?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Putin ödül mamanı verdi mi senin? Putin'den ödül maması alan adamsın sen, yazıklar olsun!

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY (Devamla) - Kalkınma mücadelesinde Türkiye'nin büyüme hedeflerine ulaşılabilmesi için birçok altyapı projesini aynı anda hayata geçirmesi gerekmektedir.

ALİ ÖZTUNÇ (Kahramanmaraş) - Sisi'den mi aldınız o talimatı, Sisi'den? Sisi'nin askeri olmuşsun sen, Sisi'nin!

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY (Devamla) - Bu bağlamda bütçe imkânlarının yanında KÖİ modelini altyapı yatırımı finansmanında da kullanmamız, kullanabilmemiz bir zarurettir.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Hadsiz atanmış! Hadsiz atanmış!