Bütçe açığı rekor kırmaya devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı Ekim ayı merkezi bütçe istatistiklerine göre, Ekim ayında bütçe giderleri 307,4 milyar lira, bütçe gelirleri ise 224,2 milyar lira oldu. Faiz dışı bütçe dengesi ise aynı dönemde 22,1 milyar lira olarak kaydedildi.

10 aylık performansa bakıldığında bütçe açığının 128,8 milyar lira açık verdiği izlendi. Faiz dışı dengede ise Ocak-Ekim döneminde 139,5 milyar liralık fazla görüldü.

12 aylık bütçe açığı da 242 milyar liraya yükseldi.

Rekor faiz harcaması

Bütçede 300 milyar lirayı aşan harcamalar arasında en büyük kalemi cari transferler oluşturdu. Ekim'de 102,9 milyar liralık cari transfer gerçekleşti.

Cari transferlerin ardından en yüksek kalem faiz harcamaları oldu. Ekim ayında bütçede faiz harcamaları 61,1 milyar lira olarak kaydedildi. Böylelikle aylık faiz harcaması bakımından rekor seviye görüldü. Geçen ay da faiz harcamaları 33,1 milyar lira olmuştu.

BOTAŞ'a transferler devam etti

Bu yıl bütçede kur korumalı mevduat ile birlikte öne çıkan maliyet kalemlerinden biri olan BOTAŞ'a transfer ve borçların Ekim ayında da devam ettiği görüldü.

Ekim ayında BOTAŞ'a yönelik cari transfer ve borç toplamı 6,5 milyar lira olarak kaydedildi. Böylelikle son 12 ayda iki kalemde BOTAŞ'a ayrılan kaynak 191 milyar liraya yükseldi.

Öncü gösterge yüksek açık sinyali vermişti

Bütçe performansı için öncü gösterge olarak değerlendirilen nakit bütçe dengesinde de Ekim ayında da yüksek açık görülmüştü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Ekim'de nakit bütçe 72,2 milyar lira açık verdi. Geçen yıl aynı ayda 5,3 milyar lira nakit bütçe açığı verilmişti. Ancak bunda Eylül vergi tahsilatının 10 milyar liralık kısmının sonraki Ekim ayına kayması etkili olmuştu. Bu yıl ise vergi kayması olmadı.

Bu sonuçlarla, ilk 10 ayda nakit bütçede 160,3 milyar lira açık verilirken, son 12 aylık nakit bütçe açığı ise 222,2 milyar liraya yükseldi.