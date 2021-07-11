Bursa'nın Panayır Mahallesi'nde halk buluşması

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) Haziran ayından beri tüm yurtta "Tarikatsız, mafyasız, patronsuz bir düzen için" gerçekleştirdiği dayanışma toplantıları sürüyor.

Bursa'nın önemli emekçi mahallelerinden biri olan Panayır'da pandemi döneminde açılan Semt Evi'nde bir araya gelen mahalleliler, hem ülke gündemini değerlendirdi hem de mahallede dayanışmayı nasıl güçlendireceklerini konuştu.

Buluşmada ilk olarak söz alan TKP Merkez Komite üyesi Alpaslan Savaş AKP iktidarının yarattığı tahribata değinerek TKP'nin AKP iktidarından bir an önce kurtulmak için elinden geleni yapmaya devam edeceğini söyledi. AKP'ye en başından beri neden karşı olduklarını anlatan Savaş, bu açıdan işçi sınıfının çıkarları, laiklik ve bağımsızlık mücadelesinin en kritik ayrım noktaları olduğunun altını çizdi.

Sadece "AKP gitsin" demekle yetinmeyeceklerini, laiklik, bağımsızlık ve eşitlik için bu düzeni değiştireceklerini vurgulayan Savaş "Semt evleri tam da bu mücadele için var" dedi.

Panayır Semt Evi adına söz alan Muharrem Yalçınkaya mahallede dayanışmayı güçlendirmek için sağlıkçısından avukatına, sendikacısından mücadeleci kadınlara herkesin katkı koymaya hazır olduğunu ve birlikte daha güzel bir Panayır yaratmak için çok çalışacaklarını söyledi.

Panayır Kadın Dayanışma Komitesi adına söz alan Günce Güneytepe ise başta Cemevi Kadın Kolları'nın sergilediği içten desteğe teşekkür ederek, mahalleli kadınları yalnız ve çaresiz bırakmamak için yapacak çok şeyleri olduğunu söyledi ve herkesi el ele vermeye çağırdı.

Toplantının bitimiyle birlikte TKP gönüllüsü olmaya karar verenler başvuru formu doldururken mahalleliler başka neler yapabileceklerini tartışmaya devam ettiler.