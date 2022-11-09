Bursa'daki yangında yaşamını yitirenlerin kimlikleri belli oldu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Değirmenönü Mahallesi Şehitler Caddesi’nde saat 23.52 sıralarında 4 katlı binanın birinci katında yangın çıktı. Sobadan kaynaklı çıktığı düşünülen yangında Suriye uyruklu 8’i çocuk 9 kişi yaşamını yitirmişti.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz "Uludağ’ın eteklerinde Değirmönü Mahallesi’nde 4 katlı binada yangın çıkıyor. Yangında maalesef 9 kişiyi kaybettik. Bir anne 6 çocuğu ve 2 de çocukların kuzeni olmak üzere vefat ediyorlar. Binanın dördüncü katında 3 kişilik bir aile dumandan etkileniyor. Hastanedeler ve durumları iyi. Çocukların babası da yangını alınca geliyor ve dumandan etkilenip hastaneye kaldırılıyor. Çok acı bir olay. Sobadan kaynaklı bir yangın olduğunu biliyoruz" dedi.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belli oldu.

Yangında anne Amine El Cesim, (30) Ahmet El Cesim (10), Ali El Cesim (10) Muhammet El Cesim (3) Yasir El Cesim (2) Ahmet El Cesim (6) Garam El Cesim (8) Maram El Cesim (10) Ali El Cesim (10) yaşamını yitirdi. (AA)