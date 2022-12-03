Bursa'daki uçak kazasıyla ilgili yeni gelişme: 'Geri dön' uyarısı yapılmış

Bursa'da eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ile yanındaki kişi yaşamını yitirmişti.

Kaza kırım ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından uçağın enkazı bölgeden kaldırıldı. Uzmanlar kazanın kesin nedeninin yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağını belirterek, kesin neden için kaza raporunun beklenmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Yapılan ilk belirlemelere göre ise uçağın yoğun sis nedeniyle görüş şartlarının 15-20 metreye kadar düşmesiyle birlikte yüksek gerilim hattına çarparak düştüğü değerlendiriliyor.

Uyarı yapılmış

Sabah'tan Cevdet Özdemir'in haberine göre, Köksal'ın kazadan önce Bursa Yunuseli Havalimanı'na hava şartlarını sorduktan 5 dakika sonra kazanın yaşandığı ortaya çıktı. Köksal ile kaza öncesi yaptığı görüşmeyi anlatan öğretmen pilot Vedat Sarıkaya "Pamukova'ya gidip geleceğini söyledi. Oradan kalktıktan sonra burayı arayarak hava şartlarını sordu. 'Hava şartları iyi değil. Mümkünse geri dön' dedik. 'İnerim' dedi. Aradan 5 dakika geçtikten sonra ise kaza meydana geldi" dedi.

Köksal'ın, Sakarya'nın Pamukova ilçesine 4 kişilik uçak lisansını almak için gittiği öğrenildi.