Bursa'daki tarihi ipek fabrikasında yangın

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan dört katlı tarihi ipek fabrikasında Saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. Bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, binanın ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüdü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken, atıl durumda bulunan binanın çevresindeki sokakların dar olması sebebiyle ekiplerin olay yerine ulaşmakta güçlük çektiği bildirildi. Yangının sürdüğü belirtilirken, çıkış sebebiyle ilgili ise soruşturma başlatıldı.