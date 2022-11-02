Bursa'daki fabrikada korkutan yangın

İki bine yakın işçinin çalıştığı Bursa'daki Karesi Tekstil fabrikasındaki işçilerin tahliye edildiği ve yaralı işçi bulunmadığı söylenirken, patlama sesleri gelmeye devam ediyor. Özellikle iplik üretiminde kullanılan yağların olduğu depolarda patlama riski bulunduğu gelen bilgiler arasında.

Yaklaşık 10 dönümlük araziye kurulu olan fabrikada yangına yukarıdan köpükle müdahale olmaması halinde 2 gün boyunca yanmaya devam edebileceği düşünülüyor. Yangın bölgesine çok sayıda itfaiye aracı sevk edilirken yangının sıçraması ihtimaline karşı fabrikaya komşu olan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yurdunda kalan 99 öğrenci tahliye edildi.