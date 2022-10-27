Bursa'daki AVM'de ateş açılmasıyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Nilüfer Hatun Caddesi üzerinde Podyumpark alışveriş ve eğlence merkezinde daha önceden aralarında husumet bulunan mekan korumaları ile müşteri arasında, birbirlerini tekrardan görünce aralarında yeniden tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine müşteri aracından aldığı pompalı tüfekle eğlence merkezinin ortasında havaya ateş açmıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgisi olan M.C., A.Y., S.Y., M.Ç., B.B., F.Ç. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.