Bursa'da zincirleme kaza: 4 ölü, 7 yaralı

Bursa'da yağış nedeniyle kayganlaşan otoyolda, dört otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre; kaza, saat 11.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Selçukgazi Tüneli yakınlarında meydana geldi. Bursa'dan İstanbul istikametine giden dört otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerinin direksiyon kontrolünü kaybetmesi ile birbirine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.