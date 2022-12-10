Bursa'da silahlı saldırı: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde bulunan Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi yakınındaki hobi bahçelerinde sohbet eden Ertan Şahbaz, Ercan Bayram ve Deniz Kiraz'ın yanlarına gelen Furkan G.'nin silahlı saldırısına uğradı.

Şahbaz ve Bayram olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Kiraz ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazeler, otopsi işleminden sonra ailelerine teslim edildi.

Olay sonrası aracıyla kaçan ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Yalova'da yakalanan Furkan G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Furkan G'nin söz konusu 3 arkadaşının yanına davetsiz olarak gittiği, "Neden geldin?" diye sorulması üzerine çıkan tartışmanın ardından aracındaki silahı alarak Ercan Bayram, Ertan Şahbaz ve Deniz Kiraz'a ateş ettiği iddia edildi. (AA)