Bursa'da servis minibüsü kaza yaptı: Yaralılar var

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Yazaki Fabrikası'nda çalışan işçiler sabah 08.00'de mesai bitince evlerine gitmek üzere yola çıktı. Erdinç Başaran idaresindeki servis minibüsü Bursa yolu Siteler Mahallesi yakınlarında bir otomobilin sıkıştırmasıyla yağışın da etkisiyle yoldan çıktı. Yeşil alana çıkan minibüs bir elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazada minibüsteki 20 yolcu büyük panik yaşarken, 5 işçi ve sürücü yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi kazayı gören mesai arkadaşları ve vatandaşlar yaptı. 112 ve 110 ekibi de kısa sürede olay yerine geldi.

Yaralılar 112 ekiplerince Mudanya Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)