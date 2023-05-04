Bursa’da Prof. Dr. Murat Biçer hasta yakınlarının saldırısına uğradı

Bursa Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Biçer, evine giderken hasta yakınlarının saldırısına uğradı.

Silahın kabzasıyla darbedilen Prof. Dr. Biçer tedaviye alınırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre olay, 2 Mayıs'ta Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesi’nde meydana geldi. Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Murat Biçer, iddiaya göre, yaklaşık 1 yıl önce tedavi ettiği bir hastasının yoğun bakımdayken hayatını kaybetmesinin ardından, hasta yakınları tarafından tehdit almaya başladı. Prof. Dr. Biçer, önceki gün hastaneden çıkıp Görükle Mahallesi’ndeki evine giderken, kendisini tehdit eden hasta yakınları tarafından silah kabzasıyla darp edildi.

Saldırganlar kaçarken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Prof. Dr. Biçer, Uludağ Üniversitesi Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniği’ne kaldırıldı. Prof. Dr. Biçer, tedavisinin ardından bir gün sonra taburcu edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ağabey-kardeş olduğu öğrenilen 2 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

Dünya tıp literatürüne girdi

Öte yandan Prof. Dr. Murat Biçer, 2020 yılında genişliği normal seviyenin 5 katına ulaşan aort damarına yaptığı, asendan aort anevrizması ameliyatı ile dünya tıp literatürüne girmişti. Prof. Dr. Biçer’in, yaptığı bu ameliyat dünyada ilk olma özelliğini taşıyor.