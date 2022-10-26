Bursa'da piyaniste saldıran 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir eğlence mekanında piyanisti darp etmeleri üzerine 9 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esence Mahallesi'nde piyanist Özkan Süslerer'in (44) darbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.
Güvenlik kamerasınca da görüntülenen olayda, Süslerer'e saldıran 9 zanlı yakalandı.
AA'nın haberine göre gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları adli makamlarca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İtiraz üzerine saldırganlardan biri tutuklandı
Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığı, sorgulanıp salıverilen 9 kişiden 4'ü hakkında verilen adli kontrol kararına itirazda bulundu.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, serbest bırakılan 9 zanlıdan biri tutuklandı.
İtirazı değerlendiren nöbetçi asliye ceza mahkemesi, söz konusu 4 şüpheliden S.T. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen S.T. tutuklandı.
'İstek parça' bahanesiyle saldırmışlardı
Esence Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanına gelen saldırganlar, piyanist Özkan Süslerer'i darp etmişti. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Süslerer, "istek şarkı tartışması" sırasında bir grubun saldırısına uğradığını söyleyerek saldırganlardan şikayetçi olmuştu.