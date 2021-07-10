Bursa'da orman emvali deposunda iş cinayeti

Bursa'da İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait Oylat Kaplıcaları bölgesinde bulunan Orman emvali deposunda, Şahin Y. (35) yönetimindeki Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait cipin bir anda frenleri boşaldı.

DHA'nın haberine göre yokuş aşağı hızlanan araç, depo alanındaki masada oturan orman işçisi Samet Alper'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle cipin altında kalan genç işçi ağır yaralandı. Olayı fark eden işçiler, iş makinesiyle cipi kaldırarak yaralıyı kurtardı.

Ağır yaralanan genç, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda kırıklar ve ezilmeler meydana gelen 28 yaşındaki Samet Alper, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü gözaltına alınırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.