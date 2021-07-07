Bursa’da mobinge karşı çıktıkları için işten atılan 100 işçi direnişte

Bursa'da Nilüfer Organize Sanayi'de Destek Otomotiv Yan Sanayi A.Ş firmasında çalışan 100 işçi sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkartıldı. İşçilerin mobbinge karşılık hak arayışında oldukları ve sendikaya üye oldukları belirtilirken Sözcü'ye konuşan aynı fabrikada 13 yıldır çalışan bir işçi "Fabrika içinde telefonlarımızı dahi topluyorlardı. Çalıştığımız her alanda kameralı takip sistemi kuruldu. Baskı vardı. Sendikaya üye olunca da işten çıkartıldık" dedi.

Fabrikada sürekli mobbing uygulandığını dile getiren üç çocuk babası bir başka işçiyse "Kesinlikle haklarınızı aramayacaksınız. Biz ne dersek onu yapacaksınız’ demeye getirdiler. Çalışma masalarımıza varıncaya kadar her yere kamera koydular. Bu ağır bir mobbing değil midir? 8 yıldır bu fabrikada çalışıyorum. Biz de yasal haklarımızı aramak istedik. Sendikaya üye olduk. Patronda bizi işten çıkardı” şeklinde konuştu.

Fabrikada çalışan işçiler şunları aktardı:

Fabrika içinde bizi arıyorlar, telefonlarımızı topluyorlardı. Her tarafa kamera taktılar. Montaj masası yakınında dahi bir insan boyu yüksekliğinde kamera vardı. O kadar dibimize kadar soktular kamerayı. Başımızı dahi kaşıyamaz olduk.

Sonuna kadar yasal sendika hakkımızı kullanacağız. Patronlar ise şu ana kadar hiçbir şekilde adım atmadı.

Sendikaya üye olduğumuz için ilk gün 11 kişi işten çıkartıldığımızda, patronlardan biri, ‘Defolun gidin buradan. Sizi mahvedeceğim’ diyerek bizlere bağırdı.

Türk Metal Sendikası TOFAŞ Şubesi’nden yapılan açıklamada, “Nilüfer Organize Sanayide olan Destek Otomotiv Yan Sanayi A.Ş firmasında Türk Metal Sendikası Tofaş Şubesi Örgütlenme çalışmasında çoğunluğu sağladığı için Bakanlıktan ‘Yetki Tespit Belgesini’ almıştır. Bakın görün ki işveren sendikaya üye oldukları için üretimi hiçe sayarak tüm çalışanların işlerine son vermiştir” dedi.