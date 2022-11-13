Bursa'da kadın cinayeti: Gözaltına alınan koca tutuklandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki evinde bıçaklanarak öldürülen Nazlı Meral'in (36) şüpheli olarak gözaltına alınan eşi Nurullah Meral, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Meral ardından tutuklandı.

DHA'nın haberine göre Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Damla Sokak'ta oturan Nazlı Meral'den haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenip, kadının oturduğu evine gitti. Eve giren yakınları, Nazlı Meral'i yatak odasında kanlar içerisinde hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede bıçaklandığı belirlenen Nazlı Meral'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Nazlı Meral'ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Nazlı Meral'in (36) şüpheli olarak gözaltına alınan eşi Nurullah Meral, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nurullah Meral, sevk edildiği adliyede tutuklandı.