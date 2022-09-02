Bursa'da kadın cinayeti: Eski eşini katletti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 20.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerindeki dolmuş durağında meydana gelen olaya göre, Kahraman Çetinkaya (41) İnegöl Devlet Hastanesi'nde temizlik personeli olan ve işe giden eski eşi Fadime Cuma'nın (40) yolunu kesti.

Çetinkaya eski eşini yanında getirdiği tabancayla kafasından vurdu. Çetinkaya ardından aynı tabancayla intihar etti.

Olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fadime Cuma yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Çetinkaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Cuma'nın cesedi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)