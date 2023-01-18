Bursa'da kadın cinayeti: Cinayet şüphelisi İstanbul'da yakalandı

Bursa'da yaşayan 28 yaşındaki Pelin Sezer, bir hafta önce Mustafakemalpaşa ilçesi Selimiye Mahallesi'nde ev kiraladı. Ev sahibine, Ş.T.'yi eşi, 65 yaşındaki Mehmet Mehdi Okulevi'ni de babası olarak tanıttı. Sezer'in Okulevi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

DHA'daki habere göre Ş.T., dün Sezer'den haber alamayınca Sezer'in evine gitti. Sezer'i ölü olarak bulan Ş.T., ekiplere haber verdi. Polis, cinayet şüphelisi Mehmet Mehdi Okulevi'nin İstanbul'a gittiğini saptadı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti. İstanbul'da yakalanıp, gözaltına alınan Okulevi, Bursa'ya getirildi. Cinayeti itiraf ettiği öğrenilen Mehmet Mehdi Okulevi'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

