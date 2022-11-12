Bursa'da kadın cinayeti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kadın, evde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu.

Haber Merkezi

Bursa'da 36 yaşındaki Nazlı Meral, evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Yıldırım İlçesi'nde Değirmenönü Mahallesi 2. Damla Sokak'ta bir apartmanın 3. katındaki evde Nazlı Meral'i bıçaklanmış bulan yakınları, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Meral'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Nöbetçi savcının incelemesinin ardından kadının cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. (AA)

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