Bursa'da iki Suriyeliye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'da dün akşam 20.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi'nde sokakta yürüyen ve henüz kimlikleri öğrenilemeyen Suriyeli bir kadın ve bir erkek, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücutlarının çeşitli yerlerine mermi isabet eden Suriyeliler yere yığılırken şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan erkek çevredekiler tarafından özel bir hastaneye götürülürken, kadın ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan erkek, hastanede öldü, kadının ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. (İHA)