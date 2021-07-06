Bursa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı

Bursa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Haber Merkezi

Bursa'da Orhangazi-İznik ilçeleri arasındaki Kuzey kara yolunda, Keramet ve Boyalıca mahalleleri kesişiminde, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 16 BN 680 plakalı otomobil ile 16 BGU 11 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

AA'da yer alan habere göre, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, olay yerinde 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan 5 kişi ise Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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