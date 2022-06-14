Bursa'da ekmeğe rekor zam

Gıda ürünlerine zam gelmeye devam ediyor.

Son olarak Bursa'da ekmeğe yüzde 33 oranında zam geleceği açıklandı. Bursa Fırıncılar Odası ekmek fiyatlarına zam yapılacağını açıklayarak, 200 gram ekmeğin 3 TL'den 4 TL'ye çıkacağını duyurdu.

Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Osman Çırakoğlu, 4 TL'lik zamlı ekmek fiyatının 15 Haziran'dan itibaren geçerli olacağını açıkladı. Açıklamaya göre, Bursa'daki zamlı ekmek fiyatları şu şekilde olacak: