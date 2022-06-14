Bursa'da ekmeğe rekor zam

Bursa'da 3 TL'ye satılan 200 gram ekmeğe yüzde 33 zam geliyor. Bursa'da ekmek fiyatları 4 TL olacak.

Haber Merkezi

Gıda ürünlerine zam gelmeye devam ediyor.

Son olarak Bursa'da ekmeğe yüzde 33 oranında zam geleceği açıklandı. Bursa Fırıncılar Odası ekmek fiyatlarına zam yapılacağını açıklayarak, 200 gram ekmeğin 3 TL'den 4 TL'ye çıkacağını duyurdu.

Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Osman Çırakoğlu, 4 TL'lik zamlı ekmek fiyatının 15 Haziran'dan itibaren geçerli olacağını açıkladı. Açıklamaya göre, Bursa'daki zamlı ekmek fiyatları şu şekilde olacak: 

  • 200 gram ekmek 4 lira
  • 400 gram ekmek 8 lira
  • 300 gram kepek ekmek 8 lira
  • 400 gram tam buğday ekmek 10 lira
  • 400 gram sarı buğday ekmek 10 lira
  • 400 gram çavdar ekmek 10 lira
  • 600 gram köy ekmeği 13 liraya
  • 600 gram Trabzon ekmeği 13 liraya
  • 40 gram roll ekmek 1 lira 25 kuruş
  • 50 gram roll ekmek 1 lira 35 kuruş
  • 300 gram lavaş ekmeğin fiyatı 8 lira

Haber

Cemil Çiçek: Toplumun dikiş noktalarına jilet atıyoruz, çok tehlikeli