Bursa'da ekmeğe rekor zam

Gıda ürünlerine zam gelmeye devam ediyor.
Son olarak Bursa'da ekmeğe yüzde 33 oranında zam geleceği açıklandı. Bursa Fırıncılar Odası ekmek fiyatlarına zam yapılacağını açıklayarak, 200 gram ekmeğin 3 TL'den 4 TL'ye çıkacağını duyurdu.
Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Osman Çırakoğlu, 4 TL'lik zamlı ekmek fiyatının 15 Haziran'dan itibaren geçerli olacağını açıkladı. Açıklamaya göre, Bursa'daki zamlı ekmek fiyatları şu şekilde olacak:
- 200 gram ekmek 4 lira
- 400 gram ekmek 8 lira
- 300 gram kepek ekmek 8 lira
- 400 gram tam buğday ekmek 10 lira
- 400 gram sarı buğday ekmek 10 lira
- 400 gram çavdar ekmek 10 lira
- 600 gram köy ekmeği 13 liraya
- 600 gram Trabzon ekmeği 13 liraya
- 40 gram roll ekmek 1 lira 25 kuruş
- 50 gram roll ekmek 1 lira 35 kuruş
- 300 gram lavaş ekmeğin fiyatı 8 lira