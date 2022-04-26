Bursa'da düşen uçakla ilgili havacılık şirketinden açıklama

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak’ta dün saat 15.00 sıralarında tek motorlu uçak kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düşmüştü.
Yenişehir Havalimanı’na gitmek için Yunuseli Havaalimanı’ndan kalkan uçak sokak arasındaki evlerin arasına düşmüş, yangın nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana gelmişti. Uçağın düşmesi sonucu gözlemci pilot Furkan Otkum ve öğrenci pilot Murat Avşar yaşamını yitirmişti.
Ankara’dan yola çıkan kaza kırım ekibi de dün gece olay yerine giderek inceleme yaptı. İncelemenin ardından kırıma uğrayan uçağın enkazı çekiciyle bölgeden kaldırıldı.
Havacılık şirketinden açıklama
Uçağın bağlı olduğu YBS Sondaj ve Havacılık şirketiyse sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: