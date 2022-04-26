Bursa'da düşen uçakla ilgili hava yolu şirketinden açıklama

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak’ta dün saat 15.00 sıralarında tek motorlu uçak kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düşmüştü.

Yenişehir Havalimanı’na gitmek için Yunuseli Havaalimanı’ndan kalkan uçak sokak arasındaki evlerin arasına düşmüş, yangın nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana gelmişti. Uçağın düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilotun yaşamını yitirmişti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında uçağın eğitim sırasında düştüğü belirlendi. Uçaktaki Furkan Otkum’un özel bir havacılık şirketinde pilot olarak çalıştığı ve pilot olmak isteyenlere eğitim verdiği öğrenildi. Murat Avşar’ın ise uçuş eğitimi aldığı belirlendi. Ankara’dan yola çıkan kaza kırım ekibi de dün gece olay yerine giderek inceleme yaptı. İncelemenin ardından kırıma uğrayan uçağın enkazı çekiciyle bölgeden kaldırıldı.

Hava yolu şirketinden açıklama

Uçağın bağlı olduğu hava yolu şirketiyse sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"25 Nisan 2022 tarihi yerel saatle 15.00 sularında Bursa Yunuseli Havalimanı’ndan Yenişehir Havalimanı’na seyrüsefer düzenlemek amacıyla kalkış yapan TC-UPT tescilli hava aracımız, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden ötürü kırıma uğramıştır. Kaza sonrasında ilk önceliğimiz arama ve kurtarma ekipleri ile koordineli bir şekilde hava aracımıza ulaşıp, uçuş ekibimizin sağlık durumları ile alakalı bilgi edinmek olmuştur. Ne yazık ki pilotlarımız Murat Avşar ve Furkan Otkum, meydana gelen elim hadisede vefat etmiştir. Acımız çok büyük.

Bu zorlu süreç bizler kadar vefat eden pilotlarımızın yakınları için de zor bir süreçtir. Bu elim kazanın meydana geliş sebeplerinin şeffaflıkla araştırılması konusunda hava aracı, motor, pervane üreticileri, emniyet güçleri, ulaşım emniyeti inceleme komisyonu ve ilgili diğer tüm otoritelerle iletişimimiz, koordinasyonumuz ve inceleme sürecimiz devam etmektedir."