Bursa'da düşen uçakla ilgili hava yolu şirketinden açıklama

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak’ta dün saat 15.00 sıralarında tek motorlu uçak kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düşmüştü.
Yenişehir Havalimanı’na gitmek için Yunuseli Havaalimanı’ndan kalkan uçak sokak arasındaki evlerin arasına düşmüş, yangın nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana gelmişti. Uçağın düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilotun yaşamını yitirmişti.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında uçağın eğitim sırasında düştüğü belirlendi. Uçaktaki Furkan Otkum’un özel bir havacılık şirketinde pilot olarak çalıştığı ve pilot olmak isteyenlere eğitim verdiği öğrenildi. Murat Avşar’ın ise uçuş eğitimi aldığı belirlendi. Ankara’dan yola çıkan kaza kırım ekibi de dün gece olay yerine giderek inceleme yaptı. İncelemenin ardından kırıma uğrayan uçağın enkazı çekiciyle bölgeden kaldırıldı.
Hava yolu şirketinden açıklama
Uçağın bağlı olduğu hava yolu şirketiyse sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: