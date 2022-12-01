Bursa'da düşen uçağın pilotunun telefonla son konuştuğu arkadaşı olayı anlattı

Bursa'da eğitim uçağının düşmesi sonucu yaşamını yitiren Yunuseli Sportif Havacılık Derneği Başkanı pilot Hakan Köksal'ın kazadan kısa bir süre önce telefonla görüştüğü arkadaşı öğretmen pilot Vedat Sarıkaya yaşanan kazayı anlattı.

Hava şartlarının çok hızlı şekilde değiştiğini aktaran Sarıkaya, olaya ilişkin şöyle konuştu:

"Ben kendisiyle havada bir iki kere telefonla görüştüm, olaydan yaklaşık yarım saat öncesi. Sonra zaten takip ediyorduk kendisini. Hava şartları aniden çok hızlı değişime girdi, çok hızlı değişti, bir anda kapattı. Görüş neredeyse çok az, 200 metrelere düştü, hemen arkasından aradık ama irtibat koptu. Takip ediyorduk kendisini, geri dönmesini söyledik ama ondan sonra çok hızlı gelişti, irtibatımız koptu."

Uçağın Bursa'daki Yunuseli Havaalanı'ndan kalktığını dile getiren Sarıkaya, Sakarya'nın Pamukova ilçesine gittiğini ve geri dönüşte kazanın meydana geldiğini aktardı.

Sarıkaya, Köksal için "Geçen hafta beraber uçmuştuk. Çok iyi bir pilottu kendisi, çok titiz ve dikkatliydi" dedi.