Bursa'da iş cinayeti

Bursa’da çalıştığı inşaatın 5’inci katından beton zemine düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Kızılcıklı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, çalıştığı sırada dengesini kaybeden işçi yabancı uyruklu Abdurrahman Ahmet (39), 5’inci kattan beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ahmet’in öldüğü belirlendi. Ahmet’in cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. (İHA)