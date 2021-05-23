Bursa'da iş cinayeti

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, önceki gün 12.30 sıralarında kırsal Kirazlıyayla Mahallesi mevkiinde faaliyet gösteren bir maden ocağında iş cinayeti meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre, maden sahasında çıkartılan hafriyatların döküm alanında çalışan 46 yaşındaki vinç operatörü Fuat Güle, vincin boşalan zincirinin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Olayı gören iş arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Fuat Güle, Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavisi yapılan Güle durumu ağır olduğu için Bursa'daki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan Fuat Güle yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Fuat Güle’nin cenazesinin Yenişehir Yolören Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.