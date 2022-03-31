Bursa’da cemevi ve morgun elektriği kesildi

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde faturası ödenmediği gerekçesiyle cemevi ve morgun elektriği kesildi.

Alevi Kültür Dernekleri Bursa Şubesi Başkanı Nesimi Üçlertoprağı, “Cemevimiz ve cenaze bölümünün elektriği maalesef kesildi. Daha önce gelen faturalardan anlaşıldığı üzere cemevlerimizi ticarethane addederek, ona göre faturalandırdılar. Bizlerde bunu protesto etmek için elektriğimizi ödemedik. Camilerimizin elektrik faturaları devlet tarafından karşılandığı gibi, bizim ibadethanemiz olan cemevimizin aydınlatma faturaları da devlet tarafından ödemesi, eşit yurttaşlık talebimizdir” dedi.

“Kimse, cemevlerimizin elektriğini kesmekle bizi karanlıkta bırakacağını sanmasın” diyen Üçlertoprağı, “Biz bu ülkenin aydınlık yüzleriyiz. Bu anlamda da yolumuza devam edeceğiz. Elektrik kesilmeden önce bize bir bildirimde bulunulmadı. Ansızın elektriğimizin kesilmesini şiddetle protesto ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sözcü'den Halil Ataş'a konuşan Üçlertoprağı Danıştay 13'üncü Dairesinin verdiği kararı hatırlatarak şunları söyledi:

"Bu karara rağmen cemevleri bu ülkede hala ibadethane olarak tanınmamaktadır. Son olarak fahiş elektrik zamları sonrası gelen faturalarla birlikte bu konu tekrar gündeme geldi. Çok acıdır ki gelen elektrik faturalarında cemevlerinin ticarethane statüsünde gösterildiği görüldü.

Gelen tepkiler ve itirazlar sonucu Sayın AKP'li Cumhurbaşkanı tarafından bütün dernek ve vakıflarla birlikte adeta lütufmuş gibi Cemevleri de ticarethane statüsünden çıkarılarak mesken statüsüne alındı. Şu unutulmamalıdır ki, cemevleri ticarethane olmadığı gibi mesken de değildir. Cemevleri bizim ibadethanemizdir, nokta.

Hiç kimsenin, hiçbir makam ve mevki sahibinin birilerinin ibadethanesinin neresi olduğuna dair karar verme yetkisi yoktur, haddi de değildir. Yukarıda sözü edilen AİHM ve Danıştay kararları gereği de cemevleri ibadethanedir. Bir inancın mensupları kendi ibadethanelerinin neresi olduğunu söylüyorsa orası ibadethanedir.

Devletin bu konuda yorum yapma, yönlendirme gibi yetki ve sorumluluğu yoktur. Devletin bu konudaki sorumluluğu o ibadethanenin diğer bütün ibadethanelerle eşit şartlarda hizmet vermesi için gerekli ortamı sağlamaktır.

'Devlet tarafından karışlanmalı'

Elektrik Piyasası Kanunu‘nun Geçici 6. Maddesinin 3. Fıkrasında “Güvenlik amacıyla yapılan sınır aydınlatmalarına ait tüketim ve yatırım giderleri, İçişleri Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten, toplumun ibadetine açılmış ve ücretsiz girilen ibadethanelere ilişkin aydınlatma giderleri ise Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm gereği Türkiye Cumhuriyeti Sınırları içindeki bütün ibadethaneler gibi cemevlerinin elektrik giderlerinin de devlet tarafından karşılanması gerekmektedir.