Bursa'da boşaltılmak istenen evde 9 yaşındaki çocuğun 1 yıldır zorla tutulduğu ortaya çıktı

Bursa'da kiraladığı evin sahibine oturduğu süre boyunca kira ödemeyince mahkeme kararıyla tahliye edilen kiracı, evi çöplüğe çevirdi. Öz yeğenini ise evde 1 yıldır kilitli tuttuğu ortaya çıkan teyze ile kızı gözaltına alındı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi’nde bir apartmanda dairesi olan Aydın S., evini 1 Temmuz 2020'de Kamuran Pınar A.’ya (44) kiraya verdi. Kamuran Pınar A., ev sahibine oturduğu süre boyunca hiç kira ödemedi.

Evin tahliyesine karar verildi

Ev sahibinin kendisine kira ödemeyen Kamuran Pınar A.'yı mahkemeye vermesi üzerine Bursa 4. İcra Hukuk Mahkemesi’nde görülen davalara kiracı Kamuran Pınar A. katılmadı.

Mahkeme, mart ayında kira borcunu ödemesi için Kamuran Pınar A.’ya tebligat gönderdi. Ancak Kamuran Pınar A. kira borçlarını ödemeyince mahkeme evin tahliyesi edilmesini kararlaştırdı. Kararın ardından eve giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırdı.

'Eve girmeye kalkmayın, mahkemeye veririm'

Kapının açılmasının ardından ekipler içeride çöplerle karşılaştı. Evin giriş kapısının yanındaki dolaba yapıştırılan kağıtta ise ‘Eve girmeye kalkmayın sizi haneye tecavüzden mahkemeye veririm’ yazıldığı görüldü. Evin giriş kapısının kilidi değiştirildikten sonra ekipler evden ayrıldı.

İcra ekibi geldiği sırada evde olmayan Kamuran Pınar A., eve gelince kilidi değiştirilen kapıyı açamadı. Bunun üzerine çilingir çağırıp eve girdi. Durumu gören Aydın S.'nin avukatı, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Eve gelen ekipler, mahkemenin tahliye kararına uymayıp, eve girmeye devam ettiği gerekçesiyle Kamuran Pınar A.’yı gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Kamuran Pınar A., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Çöp evin bir kapısının kilitli olduğu fark edildi

İfadesi alınmak için emniyete götürülen Kamuran Pınar A.'nın yaşadığı çöp evin temizlenmesi için Nilüfer Belediyesi ekiplerine haber verildi. Eve gelen ekipler, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kilitli olduğunu fark etti.

Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada baygın halde yatan bir çocukla karşılaştı. Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

Çocuk bir yıldır kilitli tutuluyordu

Çöp evde tutulan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık ekipleri çocuğun tahmini 1 yıldır odada kilitli tutulduğunu, süre zarfında çocuğun saçları ile tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğunu tespit etti.

Olayın ardından polis ekipleri, çocuğun kim olduğunu ve neden çöp evde tutulduğunu belirlemek için araştırma başlattı. Yapılan incelemeler sonucu çöp evde bulunan çocuğun Kamuran Pınar A.’nın kız kardeşi Yasemin A.'nın (38) oğlu olduğu belirlendi.

Teyze ve kızı gözaltında

Kamuran Pınar A.’nın uzun zamandır kardeşiyle görüşmediği ve yeğenine de kendi baktığı, onu evde bir odada kilit altında tuttuğu belirlendi.

Çocuk hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınırken, Kamuran Pınar A. ve kızı Esra Zeynep A. (15) gözaltına alındı. Kamuran Pınar A.'nın çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçundan iki adet ve basit yaralama suçundan arandığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.