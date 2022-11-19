Bursa merkezli 'sahte çek' operasyonu: 5 tutuklama

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün sahte çekle yapılan ticarete yönelik başlattığı çalışma kapsamında şebekenin İstanbul'dan temin ettikleri sahte çeklerle Bursa ve farklı illerde piyasadan çeşitli ürünler alıp satarak birçok kişiyi zarara uğrattığı belirlendi.

DHA'nın haberine göre, Bursa ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda A.A., H.H.Y., C.E., G.B., S.K. ve T.P. gözaltına alındı, piyasaya sürülmeye hazır 2,5 milyon lira değerinde sahte çek ve çekleri cirolamak için kullanılan kaşeler ele geçirildi.

Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden T.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5 kişi 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan tutuklandı.