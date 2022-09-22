Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, Borsa İstanbul bankacılık endeksinde yaşanan yüzde 170'lik yükselişin ardından yüzde 35 düşüşün bürokrasiyi hareketlendirdiğini ve Hazine Bakanı Nureddin Nebati'nin istifasını istediklerini yazdı.

Yılmaz ayrıca Borsa çevrelerinde SPK'nın bankacılık hisseleriyle ilgili yayımlayacağı bir uyarı yazısının Bakan Nebati'nin borsa ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle işleme koyamadığını öne sürdü.

"Bürokrasi Nebati'nin kellesini istiyor" başlıklı bugünkü yazısında Yılmaz şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile BİST ve Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) yönetimi arasında derin bir hesaplaşma yaşanıyor.

Borsaya yatırımcı çağırırken bülbül kesilen Nebati'nin koltuğu sağlam görünmüyor.

Sorumluluğu ekibinin üzerine mi atacak, affı mı istenecek 'yakın zamanda' öğreniriz

Borsa çevrelerinde, SPK'nın 8 Eylül'de söz konusu bankacılık hisseleriyle ile ilgi uyarı yazısı hazırladığı, ancak 11 Eylül'de bakanın yaptığı açıklama nedeniyle işleme koy(a)madığı iddia ediliyor."