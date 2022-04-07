'Burnuma pis kokular geliyor' dedi: İmamoğlu'na operasyon denemesi mi yapılacak?  

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'nin yolsuzluk iddiasıyla tutuklanması sonrası bir yazı kaleme aldı.

"Burnuma pis kokular geliyor" diyen Pehlivan, "Zamanında, Ekrem İmamoğlu’na kumpas kurması için Erkan Kararaslan’a yalan ifade verdirtmeye çalıştılar. Tutmadı, hatta Beylikdüzü dosyasından beraat çıktı. Şimdi yine İmamoğlu’nun Beylikdüzü belediye başkanı olduğu döneme dair yeni bir operasyon denemesi mi yapılacak?" ifadesini kullandı.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

"Daha önce de yazdım; keşke gerçekten cebimizden çalınan paraların peşine düşseler. Ama hayır, burnuma pis kokular geliyor.

Çünkü: İçişleri Bakanı Soylu’nun bir yıl önce “ihalelerden sorumlu değildir” dediği eski Avcılar Belediye Başkanı Benli, benzer iddialarla bir yıl sonra “ihalelerden sorumlu tutularak” cezaevine gönderiliyor.

Çünkü: FETÖ suçlamasından beraat eden Erkan Karaarslan’a yine “örgütün belediyeler imamı” denilip, yani onu merdiven olarak kullanıp belediyelere yeni bir operasyon başlatılıyor.

Çünkü: Medyaya “yeni operasyonlar gelecek” haberleri sızdırılıyor.

Ve çünkü: Seçim yaklaşıyor.

Cezaevindeki Handan Toprak Benli, dışarıya mesaj göndermiş: “Bu süreçten aklanarak çıkacağıma eminim. Bu operasyonun şahsıma yönelik olmadığını, siyasi bir amaç taşıdığını bilecek kadar aklım var.”

Peki, tahmin edilen büyük siyasi amaç ne?

Erkan Kararaslan ile çalışan CHP’li belediyelerin hepsine operasyon yapmak mı?

Zamanında, Ekrem İmamoğlu’na kumpas kurması için Erkan Kararaslan’a yalan ifade verdirtmeye çalıştılar. Tutmadı, hatta Beylikdüzü dosyasından beraat çıktı. Şimdi yine İmamoğlu’nun Beylikdüzü belediye başkanı olduğu döneme dair yeni bir operasyon denemesi mi yapılacak?

Son iki soru: Tutuklanan Handan Toprak Benli’nin genel başkan yardımcısı olduğu DSP, halen AKP ve MHP ile ittifak masasına oturma ihtimalini düşünüyor mu? Acaba Benli olası bir ittifaka karşı çıkmasının da bedelini ödüyor olabilir mi?"