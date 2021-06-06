Burkina Faso'daki saldırıda ölenlerin sayısı 160'a yükseldi

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun kuzeyinde bir köye silahlı gruplar tarafından düzenlenen saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 160'a yükseldi.

Cumayı Cumartesiye bağlayan gece saatlerinde Nijer sınırına yakın Solhan köyüne düzenlenen saldırıda evler basılmış ve bir pazar yeri ateşe verilmişti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken El Kaide ve IŞİD bağlantılı cihatçı grupların ülkenin özellikle sınır bölgelerinde saldırılar düzenlediği biliniyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres'in sözcüsü tarafından yapılan açıklamada Guterres'in saldırıdan dolayı "dehşete düştüğü" belirtildi ve BM Genel Sekreterinin "bu hain saldırıyı güçlü bir biçimde kınadığı ve uluslararası toplumun köktenci şiddete karşı mücadelelerinde üye ülkelere desteğini iki katına çıkarma çağrısında bulunduğu" belirtildi.

Ülkede 3 gün yas ilan edilirken, ağır yaralıların sayısının fazla olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.