'Burkina Faso'da silahlı saldırıda 100 kişi öldü'

Reuters'in ülke hükümetine dayandırdığı haberine göre, Burkina Faso'nun kuzeyindeki bir köyde silahlı kişiler yaklaşık 100 sivili öldürdü.

Sputnik International'ın haberine göreyse silahlı bir grup sabah köye pusu kurdu ve evlere baskın düzenledi. Silahlı grup birkaç dakika sonra olay yerinden kaçtı. Orduysa bölgeye takviye güçler yerleştirdi.

Sputnik'in "yerel kaynağına" göre 11 kişi olayda ölürken birkaç kişi de yaralandı. Kurbanların sayısıyla ilgili resmi veriler henüz açıklanmadı.

Geçen ay, Burkina Faso'nun kuzeyindeki Nijer sınırına yakın bir köye düzenlenen silahlı saldırıda en az 32 kişi öldü ve 17 kişi de yaralandı.